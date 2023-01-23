『イシュタル リュック ノウブル B4収納 メンズ ブラック【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月10日 21時 41分に出品され03月10日 21時 41分に終了予定です。即決価格は8,122円に設定されています。現在613件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
イシュタル リュック ノウブル B4収納 メンズ ブラック
【商品説明】
・ストラップの種類: 2 way
・ソール素材または裏地: ポリエステル
・タテ44cmxヨコ28cmxマチ13.5cm
・メイン素材: ナイロン×合皮
・収納可能サイズ: B4サイズ収納可能
・留め具の種類: ファスナー
・表地: ナイロンXPU合皮
【サイズ】
高さ : 7.00 cm
横幅 : 42.60 cm
奥行 : 50.00 cm
重量 : 860.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8122円
613 入札履歴
終了
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