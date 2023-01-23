『イシュタル リュック ノウブル B4収納 メンズ ブラック【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月10日 21時 41分に出品され03月10日 21時 41分に終了予定です。即決価格は8,122円に設定されています。現在613件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

イシュタル リュック ノウブル B4収納 メンズ ブラック



【商品説明】

・ストラップの種類: 2 way

・ソール素材または裏地: ポリエステル

・タテ44cmxヨコ28cmxマチ13.5cm

・メイン素材: ナイロン×合皮

・収納可能サイズ: B4サイズ収納可能

・留め具の種類: ファスナー

・表地: ナイロンXPU合皮



【サイズ】

高さ : 7.00 cm

横幅 : 42.60 cm

奥行 : 50.00 cm

重量 : 860.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

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