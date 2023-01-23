『TRAVALO トラヴァ―ロ ミラノ セット アトマイザー 香水 旅行 携帯 詰め替え ボトル 簡単 香水スプレー (スカイブルー)【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 05時 42分に出品され03月27日 05時 42分に終了予定です。即決価格は8,121円に設定されています。現在390件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
色：スカイブルー
フレグランスや香水のボトルからダイレクトチャージ。
詰め替えが簡単なうえに非ガラス素材だから軽量、外出先へ気軽に持ち運べ、スプレーヘッドは過剰な香りを防ぐために適量を霧状に噴霧する構造となっております。
簡単チャージ：従来のアトマイザーで詰め替え時に必須だったスポイトなどの道具が不要。フレグランスとトラヴァーロがあればいつでも簡単に直接チャージでき、大切なフレグランスをこぼしてしまう心配がありません。
気軽に持ち運べる：従来のアトマイザーはガラス素材が多いなか、トラヴァーロはアルミやプラスチックなど携帯しやすい素材のモデルをラインナップしています。
ビューティー/メイク道具・フェイスケアツール/アトマイザー
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落札価格8121円
390 入札履歴
終了
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