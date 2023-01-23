『ウェルカムウッド(Welcome Wood) フラワースタンド WSW66M-GB (GB)ガーデンブルー W66xD27xH36【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月06日 06時 00分に出品され03月06日 06時 00分に終了予定です。即決価格は8,121円に設定されています。現在513件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ウェルカムウッド(Welcome Wood) フラワースタンド WSW66M-GB (GB)ガーデンブルー W66xD27xH36
【商品説明】
・内寸 長さ600mm 奥行き270mm 高さ330mm
・外寸 長さ660mm 棚板奥行270mm 高さ360mm
・完成品ですので組み立てる手間がいらず商品到着後すぐにご使用いただけます!
・木製 フラワースタンド66型 奥行27cmタイプ 高さ36cm
・色はガーデンブルー
【サイズ】
高さ : 29.00 cm
横幅 : 38.70 cm
奥行 : 67.20 cm
重量 : 6.08 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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〔10個セット〕 丸型 植木鉢/プランター 〔20型 ホワイト〕 約直径20.1cm 軽量 リッチェル ボタニー プレーンポット(代引不可)
¥ 8120
落札価格8121円
513 入札履歴
終了
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