『けいおん Blu-ray BOX (初回限定生産)【2024年最新】 』はヤフオクでから04月01日 08時 41分に出品され04月01日 08時 41分に終了予定です。即決価格は8,121円に設定されています。現在714件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 （中古品）けいおん! Blu-ray BOX (初回限定生産)

※お届け：受注後に再メンテ、梱包します。