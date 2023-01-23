『日本正規輸入品モッドウェイ(Modway) オフィスチェア エッジ グレー メッシュバック ビニールシート フリップアップアーム付き EEI【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月24日 08時 51分に出品され03月24日 08時 51分に終了予定です。即決価格は8,121円に設定されています。現在186件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

日本正規輸入品モッドウェイ(Modway) オフィスチェア エッジ グレー メッシュバック ビニールシート フリップアップアーム付き EEI



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 33.53 cm

横幅 : 61.98 cm

奥行 : 62.48 cm

重量 : 19.64 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。