『オーム電機 LED学習スタンドLE94G-W ホワイト DS-LE94AG-W【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月04日 13時 13分に出品され05月04日 13時 13分に終了予定です。即決価格は8,121円に設定されています。現在742件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

オーム電機 LED学習スタンドLE94G-W ホワイト DS-LE94AG-W



【商品説明】

・サイズ:33×46cm

・本体重量(kg):1.8

・消費電力:10.5W

・電源:AC100V 50/60Hz



【サイズ】

高さ : 7.70 cm

横幅 : 24.30 cm

奥行 : 38.20 cm

重量 : 2.04 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。