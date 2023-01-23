『フラワースタンド 園芸ラック 金属製 ガーデンラック 植物鉢スタンド 軽量 木製 花台 フラワーラック 多肉植物 観葉植物 盆栽棚 収納 花【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月17日 01時 26分に出品され03月17日 01時 26分に終了予定です。即決価格は8,121円に設定されています。現在313件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

フラワースタンド 園芸ラック 金属製 ガーデンラック 植物鉢スタンド 軽量 木製 花台 フラワーラック 多肉植物 観葉植物 盆栽棚 収納 花



【商品説明】

・優れた装飾：この植木鉢は花を育てるのに使われるだけでなく、部屋やオフィスを飾ることもできます。絶妙なデザインはあなたの家の装飾にファッションとモダンな感覚を与えます。

・多目的：植物スタンドはフラワーショップだけでなく、バ??ルコニー、パティオ、庭、屋内用にも最適です。机、家、オフィス、カフェなどを飾るのは良い選択です。

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【サイズ】

高さ :

横幅 :

奥行 :

重量 :

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。



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