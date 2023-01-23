『ヴォルコム メンズ 撥水 ボードショーツ (4WAYストレッチ) A0812201 / SUNDER STONEY 19 水陸両用 BLK_【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月30日 09時 15分に出品され03月30日 09時 15分に終了予定です。即決価格は8,121円に設定されています。現在31件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ヴォルコム メンズ 撥水 ボードショーツ (4WAYストレッチ) A0812201 / SUNDER STONEY 19 水陸両用 BLK_
【商品説明】
・SIZE:28 ウエスト:76cm 股上:25cm わたり幅:30.5cm 股下:22cm 裾幅:24cm
・SIZE:30 ウエスト:80cm 股上:27cm わたり幅:32cm 股下:23cm 裾幅:25.5cm
・SIZE:32 ウエスト:85cm 股上:28cm わたり幅:33cm 股下:23.5cm 裾幅:26.5cm
・SIZE:34 ウエスト:89cm 股上:29cm わたり幅:34cm 股下:23.5cm 裾幅:27.5cm
・SIZE:36 ウエスト:95cm 股上:30cm わたり幅:35.5cm 股下:23.5cm 裾幅:29cm
・メイン素材: ポリエステル69%，コットン
【サイズ】
高さ : 5.99 cm
横幅 : 25.70 cm
奥行 : 35.00 cm
重量 : 240.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8121円
31 入札履歴
終了
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