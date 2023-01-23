ヴォルコム メンズ 撥水 ボードショーツ (4WAYストレッチ) A0812201 / SUNDER STONEY 19 水陸両用 BLK_【年末の贈り物】

商品情報

【商品名】

ヴォルコム メンズ 撥水 ボードショーツ (4WAYストレッチ) A0812201 / SUNDER STONEY 19 水陸両用 BLK_



【商品説明】

・SIZE:28 ウエスト:76cm 股上:25cm わたり幅:30.5cm 股下:22cm 裾幅:24cm

・SIZE:30 ウエスト:80cm 股上:27cm わたり幅:32cm 股下:23cm 裾幅:25.5cm

・SIZE:32 ウエスト:85cm 股上:28cm わたり幅:33cm 股下:23.5cm 裾幅:26.5cm

・SIZE:34 ウエスト:89cm 股上:29cm わたり幅:34cm 股下:23.5cm 裾幅:27.5cm

・SIZE:36 ウエスト:95cm 股上:30cm わたり幅:35.5cm 股下:23.5cm 裾幅:29cm

・メイン素材: ポリエステル69%，コットン



【サイズ】

高さ : 5.99 cm

横幅 : 25.70 cm

奥行 : 35.00 cm

重量 : 240.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。