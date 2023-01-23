『宇崎日新 ロッド レジーナ 山吹 硬調 390【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月22日 12時 29分に出品され03月22日 12時 29分に終了予定です。即決価格は8,121円に設定されています。現在637件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
宇崎日新 ロッド レジーナ 山吹 硬調 390
【商品説明】
・カーボン含有率 84%
・仕舞寸法 112cm
・元径 12.4mm
・先径 0.7mm
・全長 3.85m
・継数 4本
・自重 85g
・適合ライン 0.4~1.0号
【サイズ】
高さ : 12.00 cm
横幅 : 12.00 cm
奥行 : 120.00 cm
重量 : 900.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8121円
637 入札履歴
終了
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