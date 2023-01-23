『宇崎日新 ロッド レジーナ 山吹 硬調 390【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月22日 12時 29分に出品され03月22日 12時 29分に終了予定です。即決価格は8,121円に設定されています。現在637件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

宇崎日新 ロッド レジーナ 山吹 硬調 390



【商品説明】

・カーボン含有率 84%

・仕舞寸法 112cm

・元径 12.4mm

・先径 0.7mm

・全長 3.85m

・継数 4本

・自重 85g

・適合ライン 0.4~1.0号



【サイズ】

高さ : 12.00 cm

横幅 : 12.00 cm

奥行 : 120.00 cm

重量 : 900.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。