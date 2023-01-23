『SEA TO SUMMIT(シートゥサミット) エアロダウンピロー レギュラー グレー【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月29日 08時 24分に出品され03月29日 08時 24分に終了予定です。即決価格は8,121円に設定されています。現在57件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

SEA TO SUMMIT(シートゥサミット) エアロダウンピロー レギュラー グレー



【商品説明】

・【カラー】ライム、グレー

・【使用時サイズ】12×34×24cm

・【収納時サイズ】8×6.5cm

・【重量】70g



【サイズ】

高さ : 6.30 cm

横幅 : 10.10 cm

奥行 : 12.20 cm

重量 : 90.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。