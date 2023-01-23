『SEA TO SUMMIT(シートゥサミット) サーモライトリアクター コンパクトプラス ST81403【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月14日 07時 29分に出品され03月14日 07時 29分に終了予定です。即決価格は8,121円に設定されています。現在547件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

SEA TO SUMMIT(シートゥサミット) サーモライトリアクター コンパクトプラス ST81403



【商品説明】

・サイズ：幅90cm×全長183cm

・保温向上：最大11 ※保温向上最大温度はあくまで目安となり、現在ご使用のシュラフの使用温度域を大幅に上げるものではございません。使用環境や体感温度の個人差によって保温性能は異なります。

・収納サイズ：約φ10×15.5cm

・素 材：サーモライト80g/m2、サーモライト100g/m2(胴回り・足元)

・重 量：263g



【サイズ】

高さ : 10.20 cm

横幅 : 14.30 cm

奥行 : 17.90 cm

重量 : 290.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。