『学研 ニューブロック プログラミング【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月10日 15時 49分に出品され03月10日 15時 49分に終了予定です。即決価格は8,120円に設定されています。現在425件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 自分の作品に合わせて動かせる！遊ぶほどに試行錯誤し、遊ぶ力・考える力を育みます。



色を使ったプログラミングで動く、音が鳴る、回転！プログラミングの方法は、コックピットにクルーを乗り込ませます。

クルーの「色」に命令があるので、読み取り後実行ボタンで検証！クルーを差し込むだけで順番にプログラムを命令する事ができます。

どの順番で命令を出したら思い通りに動くのかを自分自身で整理して動かしてみます。



どんな作品をつくろうか、どんな風に動かしてみようか、ブロックだから何度も作り変える事ができるので、「動いて光る」ニューブロックの作品数は無限に広がります。



単3電池3本使用(別売)



セット内容

ブロック:19種100個

プログラミングパーツ

取扱い説明書



パッケージサイズ

W530×H225×D295mm