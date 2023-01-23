『Turonic F1 Pro - True Wireless Earbuds - 45H Playtime， Charging case， Mic， IPX7 Waterproof Bluetooth Headphones w/Microphone - Sport Earbuds w並行輸入【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月15日 10時 49分に出品され03月15日 10時 49分に終了予定です。即決価格は8,120円に設定されています。現在460件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
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落札価格8120円
460 入札履歴
終了
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