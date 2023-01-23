Sky-Watcher Canon 5D Shutter Release - for Astrophotography Via SNAP Port (S20310)【新年の贈り物】

商品情報

こちらの商品は海外輸入品（並行輸入品）です。商品は海外の倉庫から輸送されるため、お届けまでに通常10日〜3週間ほどお時間をいただいております。在庫のない商品や複数購入をご希望の場合など、お気軽にお問い合わせください。通関手続きの一環として開封検査が行われます。また、輸送中や通関検査時に外箱にダメージが生じることがあります。予めご了承ください。何かご不明な点やご質問がございましたら、お気軽にお問い合わせください。ご理解とご協力の程よろしくお願い申し上げます。