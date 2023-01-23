『プレイモービル食料品、9403【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月14日 15時 06分に出品され03月14日 15時 06分に終了予定です。即決価格は8,120円に設定されています。現在313件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
全国一律、送料無料。米国倉庫より国内に取り寄せるため、お届けまで2〜3週間ほどお時間頂いております。また、税関での開封による外箱の損傷の可能性が稀にございますが、商品自体の品質には問題ございませんのでご安心ください。国内到着後、検品をして発送いたします。ご不明な点がございましたら、「この商品について問い合わせ」ボタンからお気軽にお問い合わせください。(商品が電波法上の技術基準に適合する必要がある無線機器の場合：商品は並行輸入品でございますので、電波法上の技術基準に適合いたしません。日本国内で使用すると電波法に違反するおそれがありますのでご購入、ご使用には十分ご注意ください)
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落札価格8120円
313 入札履歴
終了
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