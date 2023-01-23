『2021 サン トーバン ブラン プルミエ クリュ ラ シャトニエール 750ml マルク コラン エ セ フィス フランス 白ワイン コク辛口 ワイン ^B0CMSE21^【お歳暮】』はヤフオクでから04月13日 09時 12分に出品され04月13日 09時 12分に終了予定です。即決価格は8,120円に設定されています。現在416件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
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落札価格8120円
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終了
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