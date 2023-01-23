『プリン大福 25個×2箱セット 送料無料 冷凍 大福 和スイーツ 和菓子 お茶菓子 家族団らん おやつ 個包装 巣ごもり需要 簡易パッケージ プレゼン【2024年最新】 』はヤフオクでから04月22日 16時 13分に出品され04月22日 16時 13分に終了予定です。即決価格は8,120円に設定されています。現在951件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品説明 商品名 プリンクリーム大福バラ50個 名称 生菓子 原材料名 餅粉調製品（米国製造）、砂糖、カスタードクリーム、乳等を主要原料とする食品、カラメルソース、ゼラチン加工品、寒天／トレハロース、増粘剤(加工澱粉、カラギナン、増粘多糖類）、加工澱粉、香料、乳化剤、リン酸塩(Na)、着色料(カロテノイド、紅花黄)、酵素、安定剤(増粘多糖類)、（一部に乳成分・卵・大豆・ゼラチンを含む） 内容量 50個 賞味期限・消費期限（製造時から） 360日 温度帯 冷凍 パッケージサイズ 355×227×130 パッケージ形態 袋 保存方法 -18以下で保存してください。 販売者 （株）マツザワ



商品カテゴリ 愛情宣言 スイーツ・お菓子 和菓子 クリーム大福 食品 和菓子、中華菓子 大福

JANコード/ISBNコード 4982936067080

商品コード 06708-50