『プリン大福 25個×2箱セット 送料無料 冷凍 大福 和スイーツ 和菓子 お茶菓子 家族団らん おやつ 個包装 巣ごもり需要 簡易パッケージ プレゼン【2024年最新】 』はヤフオクでから04月22日 16時 13分に出品され04月22日 16時 13分に終了予定です。即決価格は8,120円に設定されています。現在951件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|商品名
|プリンクリーム大福バラ50個
|名称
|生菓子
|原材料名
|餅粉調製品（米国製造）、砂糖、カスタードクリーム、乳等を主要原料とする食品、カラメルソース、ゼラチン加工品、寒天／トレハロース、増粘剤(加工澱粉、カラギナン、増粘多糖類）、加工澱粉、香料、乳化剤、リン酸塩(Na)、着色料(カロテノイド、紅花黄)、酵素、安定剤(増粘多糖類)、（一部に乳成分・卵・大豆・ゼラチンを含む）
|内容量
|50個
|賞味期限・消費期限（製造時から）
|360日
|温度帯
|冷凍
|パッケージサイズ
|355×227×130
|パッケージ形態
|袋
|保存方法
|-18以下で保存してください。
|販売者
|（株）マツザワ
商品カテゴリ
JANコード/ISBNコード
4982936067080
商品コード
06708-50
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落札価格8120円
951 入札履歴
終了
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