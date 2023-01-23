『大見 ＦＲＰホールカッター ４４ｍｍ FRP44【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月03日 17時 56分に出品され03月03日 17時 56分に終了予定です。即決価格は8,120円に設定されています。現在699件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
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刃径(mm):44
有効長(mm):40
シャンク径(mm):10
刃厚(mm):3.5
有効切削能力:40mm
お気に入りでしたら、すぐご購入を！
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落札価格8120円
699 入札履歴
終了
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