『F4 Comfort Series Foil Shaver【2024年最新】 』はヤフオクでから03月05日 15時 24分に出品され03月05日 15時 24分に終了予定です。即決価格は8,120円に設定されています。現在609件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
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落札価格8120円
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