『洗顔クロス TSURUSUBE(ツルすべ)×2個 ピーリングタオル つるつる ツルツル 毛穴 角質 日本製 洗顔タオル RYURI 背中 うぶ毛 毛穴レス 小鼻 角栓 黒ずみ ケア【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月22日 04時 12分に出品され03月22日 04時 12分に終了予定です。即決価格は8,120円に設定されています。現在907件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【本気の毛穴革命】エステサロンの毛穴ケアが自宅で誰でも簡単に体感できる、頑固な毛穴の汚れ・ざらついた角質除去に特化した美肌洗顔クロスです。



RYURI化粧品のパーフェクト美肌洗顔クロス

頑固な毛穴の汚れ・肌のざらつきからケア！ミクロの泡が毛穴の奥からスッキリ洗浄



簡単！低価格！高品質！日本製！圧倒的な効果に自信あります！！！

今すぐ毛穴レス陶器肌を叶える！日本の最先端技術力の総決算！



素材 ポリエステル１００％

サイズ 28.5cm×12cm

MADE IN JAPAN



RYURI TSURUSUBE ツルすべ肌を目指す貴方に パーフェクト美肌 洗顔クロス ピーリング 日本製 ボディタオル うぶ毛 女性 ギフト 毛穴 汚れゴッソリ 洗顔タオル 小鼻 角栓 黒ずみ ケア ツルツル すべすべ リュウリ 洗顔 洗顔クロス クロス タオル ネット 洗顔ネット 泡立ちネット 泡立て 泡立ち マイクロファイバー ミクロン 苺鼻 いちご鼻 イチゴ鼻 泡 ふわふわ 細かい 繊維 ファイバー 柔らか やわらか ダブルネット Wネット 黒ズミ 汚れ 角質 除去 ざらつき ザラザラ くすみ 化粧ノリ ノリ メイク ポツポツ 毛穴すっきり 洗浄 つるつる スベスベ 美肌 たまご肌 スキンケア スキン ケア 毛穴ケア