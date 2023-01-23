『陶器 花瓶 バラ インテリア イタリア花瓶 イタリア置物 インテリア雑貨 イタリアインテリア ばらの花瓶【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月11日 20時 12分に出品され03月11日 20時 12分に終了予定です。即決価格は8,120円に設定されています。現在310件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
品名：花瓶
材質：陶器
カラー：モニターの発色の具合によって、実際の物と色が異なる場合がございます。
サイズ：270Ｈ
配送：送料無料は玄関先までのお届けとなります。
納期：在庫のある場合は3日〜1週間前後で発送致します。発注の商品の場合は、お届けのご指定が無い場合は、ご注文後こちらから最短のお届け予定日をメールまたは、ＴＥＬにてご連絡いたします。 ご注文頂いたタイミングによっては、在庫切れの場合がございます。その場合は返金もしくは、注文の場合は1か月〜5か月ほどお待ち頂く場合がございます。
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落札価格8120円
310 入札履歴
終了
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