『(まとめ) TRUSCO トクマルチップソー刈払機用山林下刈り用 255×25.4×60P TBC-25560 1枚 〔×5セット〕【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月14日 09時 12分に出品され03月14日 09時 12分に終了予定です。即決価格は8,120円に設定されています。現在833件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】 (まとめ) TRUSCO トクマルチップソー刈払機用山林下刈り用 255×25.4×60P TBC-25560 1枚 【×5セット】 【ジャンル・特徴】 千鳥刃を採用 切り屑などの捌けが良く竹・笹・雑木を切るのに好適 [ TBC-25560 ]