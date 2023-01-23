『〔10個セット〕 丸型 植木鉢/プランター 〔20型 ベージュ〕 約直径20.1cm 軽量 リッチェル ボタニー プレーンポット(代引不可)【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月13日 16時 51分に出品され03月13日 16時 51分に終了予定です。即決価格は8,120円に設定されています。現在253件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】 【10個セット】 丸型 植木鉢/プランター 【20型 ベージュ】 約直径20.1cm 軽量 リッチェル ボタニー プレーンポット 【ジャンル・特徴】 おしゃれで軽い丸形 花器 フラワーポット ガーデニング用品