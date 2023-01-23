『ルートプラスポット110L（2個セット） GS-AP550L 高さ460mmX内寸径540ｍｍ「メーカー直送代引き不可」植木鉢・コンテナ【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月21日 02時 55分に出品され04月21日 02時 55分に終了予定です。即決価格は8,120円に設定されています。現在866件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【製品説明】
内側の突起が根の先端を外側へ誘導し、根を自然に空気で剪定させその根から多数の細胞を発生させ健康な根に成長させます。
移植のストレスに耐える健康な根の樹に速く生長させ、根のサークリングを防止し、移植段階を短縮させます。
外側の通気孔及び底面の独自の構造と形態によって既存のポットよりもより多くの施肥ができます。
※本商品は組み立てが必要です。
サイズ
容量：110L、高さ：約46cm、底板径：55cm、ポット径（内寸）：54cm、ポット径（外寸）：57cm、側板長さ182cm、固定ピン３本
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落札価格8120円
866 入札履歴
終了
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