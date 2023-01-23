『[Blu-Ray]i☆Ris 8th Anniversary Live 〜88888888〜（初回生産限定盤） i☆Ris【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月06日 01時 38分に出品され04月06日 01時 38分に終了予定です。即決価格は8,120円に設定されています。現在8件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
種別:Blu-ray iRis 解説:2020年11月8日に無観客生配信で河口湖ステラシアターにて行われた、デビュー8周年記念ライブ「iRis 8th Anniversary Live 〜88888888〜」の模様を収録!ライブ音源CD付の初回生産限定盤。 特典:LIVE CD／豪華スリーブケース仕様 内容:ハピラキDream Carnival／Ready Smile!!／幻想曲WONDERLAND／ありえんほどフィーバー／Spending／TIN TONE／イチズ／Endless Notes／ayatsunagi／Color／ブライトファンタジー／Realize!／Happy New World／アル... 販売元:エイベックス・ピクチャーズ JAN:4580055352812 iRis映像作品 発売日:2021/02/24 登録日:2020/11/09 音楽Jポップ
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落札価格8120円
8 入札履歴
終了
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