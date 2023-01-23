『ヤマハ YAMAHA トランペット用マウスピース スタンダード TR-14B4【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月09日 18時 39分に出品され03月09日 18時 39分に終了予定です。即決価格は8,120円に設定されています。現在251件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 その他管楽器、吹奏楽器

【商品名】

ヤマハ YAMAHA トランペット用マウスピース スタンダード TR-14B4



【商品説明】

・ひとりひとりのスタイルに応える多彩なラインアップを用意

・やや大きいリム径とやや浅いカップの組み合わせ

・スムーズなアタック、コントロールのしやすさ

・スロート径:3.65mm

・リム内径:16.85mm

・完成度が高く、トッププレイヤーの高度な要求に応える能力を持つ



【サイズ】

高さ : 3.00 cm

横幅 : 3.00 cm

奥行 : 10.00 cm

重量 : 100.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。