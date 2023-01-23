『DOMISO 15.6 inch Laptop Sleeve with Handle Shockproof Computer Bag Waterproof EVA Protective Carrying Case for 15.6 Yoga 720 IdeaPad 310 320 ThinkPad【年末の贈り物】』はヤフオクでから05月06日 14時 34分に出品され05月06日 14時 34分に終了予定です。即決価格は8,120円に設定されています。現在355件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
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落札価格8120円
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