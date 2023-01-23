『WORLD EAGLE BB1704-TC ボストンバッグ アイボリーピンク 初心者【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月17日 19時 42分に出品され03月17日 19時 42分に終了予定です。即決価格は8,120円に設定されています。現在175件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
WORLD EAGLE BB1704-TC ボストンバッグ アイボリーピンク 初心者
【商品説明】
・シューズ収納：メンズシューズ 28cmサイズまで
・ショルダー：最大長さ 1，250mm（金具含む） / 重さ95g
・各ポケット：外ポケット(１ヶ） / 内ポケット(４ヶ）
・持ち手：太さ 20mm × 長さ 500mm
・本 体：縦 410mm × 底面（横） 420mm × 底面(マチ) 190mm / 重さ：970ｇ
【サイズ】
高さ :
横幅 :
奥行 :
重量 :
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8120円
175 入札履歴
終了
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