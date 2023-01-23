『（acrotri）POLTE 本革 ラウンドファスナー 長財布 小銭入れ 取り外し可能 ビンテージ メンズ レディース (Camel(キャメ【2024年最新】 』はヤフオクでから04月08日 23時 30分に出品され04月08日 23時 30分に終了予定です。即決価格は8,120円に設定されています。現在942件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
（acrotri）POLTE 本革 ラウンドファスナー 長財布 小銭入れ 取り外し可能 ビンテージ メンズ レディース (Camel(キャメ
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 3.80 cm
横幅 : 12.20 cm
奥行 : 22.00 cm
重量 : 300.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8120円
942 入札履歴
終了
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