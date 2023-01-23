『リュック メンズ リュックサック 本革 牛革 デイパック ビジネス バックパック レザー 通勤通学 旅行 出張 アウトドア 自転車鞄 カバン 男女兼用【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月20日 05時 56分に出品され03月20日 05時 56分に終了予定です。即決価格は8,120円に設定されています。現在170件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
品名:メンズ本革リュック
素材（外側）:牛革
素材（内側）:ポリエステル
サイズ:横32cm、縦42cm、マチ13cm
ポケット 内側：メイン収納*1 ファスナー式*1 小物用オープン式*2 ノートパソコン収納部*1
ポケット 外側：小物用オープン式*3
収納:ノート、財布、スマホ、水筒、iPad mini、iPad、A4雑誌など
A4対応:可
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落札価格8120円
170 入札履歴
終了
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