リュック　メンズ　リュックサック 本革　牛革　デイパック　ビジネス　バックパック　レザー　通勤通学　旅行　出張　アウトドア　自転車鞄　カバン　男女兼用【2025カレンダーの人気アイテム】

商品情報

品名:メンズ本革リュック

素材（外側）:牛革

素材（内側）:ポリエステル

サイズ:横32cm、縦42cm、マチ13cm

ポケット 内側：メイン収納*1 ファスナー式*1 小物用オープン式*2 ノートパソコン収納部*1

ポケット 外側：小物用オープン式*3

収納:ノート、財布、スマホ、水筒、iPad mini、iPad、A4雑誌など

A4対応:可



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