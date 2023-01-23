『【期間限定SALE！値下げ中】ラルフローレン キーケース メンズ エンボス ENBOSS P-1080 ORIN Polo Ralph Lauren メンズ【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月10日 13時 15分に出品され03月10日 13時 15分に終了予定です。即決価格は8,120円に設定されています。現在428件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
ラルフ ポロ ラルフローレン メンズ キーケース プレゼント ギフト
品番
・P-1080ORIN
サイズ仕様
・ヨコ11×タテ6.5×マチ2.2cm
スナップボタン式開閉内側：5連式キーレーン×1フリーポケット×2
素材
・牛革
カラーバリエーション
・ブラック 黒
・ネイビー 紺
・グリーン 緑
※天然の素材を使用している為、生産時期により若干の質感、お色味や革質の誤差が生じることがあります。
また、革本来の風合いを活かす為に非常にデリケートな仕上げ加工をしており、シワ、独特の香り、傷、色むら、などがございます。
これらは天然の革を使っている証であり、本革独特の個性としてご理解下さいますようお願いいたします。
複数店舗と在庫を共有している為、在庫更新のタイミングにより、
在庫切れの場合やむをえずキャンセルさせていただく可能性があります。
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落札価格8120円
428 入札履歴
終了
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