『【期間限定SALE！値下げ中】ラルフローレン キーケース メンズ エンボス ENBOSS P-1080 ORIN Polo Ralph Lauren メンズ【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月10日 13時 15分に出品され03月10日 13時 15分に終了予定です。即決価格は8,120円に設定されています。現在428件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 ラルフ ポロ ラルフローレン メンズ キーケース プレゼント ギフト



品番

・P-1080ORIN



サイズ仕様

・ヨコ11×タテ6.5×マチ2.2cm



スナップボタン式開閉内側：5連式キーレーン×1フリーポケット×2



素材

・牛革



カラーバリエーション

・ブラック 黒

・ネイビー 紺

・グリーン 緑



※天然の素材を使用している為、生産時期により若干の質感、お色味や革質の誤差が生じることがあります。

また、革本来の風合いを活かす為に非常にデリケートな仕上げ加工をしており、シワ、独特の香り、傷、色むら、などがございます。

これらは天然の革を使っている証であり、本革独特の個性としてご理解下さいますようお願いいたします。





複数店舗と在庫を共有している為、在庫更新のタイミングにより、

在庫切れの場合やむをえずキャンセルさせていただく可能性があります。



関連ワード

20代 30代 40代 50代 60代

男性 友人 両親 彼氏 息子 父 夫 同僚 後輩 上司 先輩 自分 ギフト バレンタインデー クリスマス お祝い 記念日 誕生日 入学祝い 卒業祝い 就職祝い ご褒美

カジュアル エレガント フォーマル

カテゴリ ファッション

メンズファッション

財布、帽子、ファッション小物 タグ 【期間限定SALE！値下げ中】ラルフローレン

キーケース

メンズ

エンボス

ENBOSS

P-1080

ORIN

Polo

Ralph

Lauren

メンズ