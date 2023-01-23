『ロゴス インナーマット テントぴったり防水マット・XL 71809605 LOGOS【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月18日 13時 15分に出品され04月18日 13時 15分に終了予定です。即決価格は8,120円に設定されています。現在546件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
テントの中に敷くインナーマット。
サイズ：( 約 ) 260×260cm
収納サイズ：( 約 ) 28×50cm
総重量：( 約 ) 2.3kg
素材：
表面/ポリエステル（ブリーザブル撥水加工）
内部/発泡ポリウレタン
裏面/PVCシート
特長：XLサイズテント用インナーマット
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
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落札価格8120円
546 入札履歴
終了
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