『ロゴス インナーマット テントぴったり防水マット・XL 71809605 LOGOS【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月18日 13時 15分に出品され04月18日 13時 15分に終了予定です。即決価格は8,120円に設定されています。現在546件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 テントの中に敷くインナーマット。

サイズ：( 約 ) 260×260cm

収納サイズ：( 約 ) 28×50cm

総重量：( 約 ) 2.3kg

素材：

表面/ポリエステル（ブリーザブル撥水加工）

内部/発泡ポリウレタン

裏面/PVCシート

特長：XLサイズテント用インナーマット

※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。





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