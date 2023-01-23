『マインクラフト 山の洞窟 大人気ミニフィグ レゴ互換品 豪華セット マイクラ ブロック Minecraft ザ・マウンテン洞窟 プレゼント レゴ互換 2688+PCS【2024年最新】 』はヤフオクでから03月20日 17時 05分に出品され03月20日 17時 05分に終了予定です。即決価格は8,120円に設定されています。現在567件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 豪華セット お得 マインクラフト ミニフィグ 2688+PCS



組み立てて楽しく遊べるミニフィギュアのセットです。



未組立品で、組み立ても楽しく、色々な組み合わせでも遊べます。



レゴ互換可能ですので、レゴ製品と一緒に遊んで頂けます。



※レゴ製品ではございません。



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