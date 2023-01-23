『Leofoto レオフォト SP-01 ワンタッチストラップ / 国内正規輸入品【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月08日 19時 24分に出品され04月08日 19時 24分に終了予定です。即決価格は8,120円に設定されています。現在839件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Leofoto レオフォト SP-01 ワンタッチストラップ / 国内正規輸入品



【商品説明】

・長さ：110～178cm 重量：275g 幅：31mm 厚さ：2.5mm 材質：ナイロン ワンタッチ取付対応製品：NP-65、SF-01、SF-02、SF-03、DC-22Q



【サイズ】

高さ : 5.20 cm

横幅 : 7.00 cm

奥行 : 29.20 cm

重量 : 340.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。