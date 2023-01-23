『Super Wings - 6 Deluxe Transforming Super Charged Astra | Season 4 | Airpl スーパーウィングス アストラ 光と効果音【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月27日 14時 30分に出品され03月27日 14時 30分に終了予定です。即決価格は8,120円に設定されています。現在178件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
高さ：約15センチ
メーカー推奨年齢：3歳以上
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輸送中に外箱に傷みが生じたり、税関で開封される事がありますが、商品自体には問題はございません。
一部商品を除き取扱説明書は英語表記です。
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落札価格8120円
178 入札履歴
終了
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