『鉢カバー プランターカバー 約幅28×奥行28×高さ56.5cm グレー グリーンベース 完成品 リビング 店舗 インテリア家具【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月01日 05時 56分に出品され04月01日 05時 56分に終了予定です。即決価格は8,120円に設定されています。現在944件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】 鉢カバー プランターカバー 約幅28×奥行28×高さ56.5cm グレー グリーンベース 完成品 リビング 店舗 インテリア家具 【ジャンル・特徴】 鉢 カバー プランター 植木鉢 植木 お花 花 観葉植物 インテリア 家具 インテリア雑貨 ダイニング お店 ショップ 備品 什器 引っ越し 引越し 新生活 新居 プレゼント 贈り物 ギフト はちかばー ぷらんたーかばー うえきばちかばー