『Penn Plax CPF3 Hang-On Filter 150 GPH並行輸入【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月03日 17時 56分に出品され03月03日 17時 56分に終了予定です。即決価格は8,120円に設定されています。現在269件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
販売実績多数全国送料無料。並行輸入品の為海外から5~18日でお届けいたします。税関検査にて開封されますが、商品自体は新品ですのでご安心くださいませ。数量、カラー違い、当店で取り扱いがない商品につきましても、お気軽にお問い合わせください。お客様に寄り添ったきめ細やかな対応を心がけております。ぜひ安心してご利用ください。NBshopping
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落札価格8120円
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