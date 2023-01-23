『Wrangler mens Sport Western Basic Two Pocket Long Sleeve Snap button down shirts， Black， X-Large Tall US並行輸入品【お歳暮】』はヤフオクでから04月21日 15時 30分に出品され04月21日 15時 30分に終了予定です。即決価格は8,120円に設定されています。現在347件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
全国送料無料でお届けします。海外輸入品（並行輸入品）です。海外倉庫から国内へお取り寄せの為、お届けまで通常10日〜2週間程度お時間を頂いております。税関手続き、関税手続きは全て当方で対応致します。税関審査の際に開封による外箱の損傷の可能性が稀にございますが、国内到着後に一度、検品をして発送させて頂きますのでご安心くださいませ。
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落札価格8120円
347 入札履歴
終了
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