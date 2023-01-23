『チューリップ アウトドア プロジェクトバッグ Col.ピンク AC-071【お歳暮】』はヤフオクでから03月30日 21時 30分に出品され03月30日 21時 30分に終了予定です。即決価格は8,119円に設定されています。現在593件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
チューリップ アウトドア プロジェクトバッグ Col.ピンク AC-071
【商品説明】
・セット内容：フィールドバック1個、ヤーンボールポーチ1個
・フィールドバック：幅約24ｃｍ×高さ約22ｃｍ×マチ約14.5ｃｍ
・ヤーンボールポーチ：幅約20ｃｍ×高さ約20ｃｍ×マチ約12ｃｍ
【サイズ】
高さ : 6.30 cm
横幅 : 24.40 cm
奥行 : 38.70 cm
重量 : 350.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
チューリップ アウトドア プロジェクトバッグ Col.ネイビー AC-070
¥ 8119
チューリップ アウトドア プロジェクトバッグ Col.ピンク AC-071
¥ 8119
チューリップ アウトドア プロジェクトバッグ Col.イエロー AC-072
¥ 8119
チューリップ アウトドア プロジェクトバッグ Col.ネイビー AC-070
¥ 8119
チューリップ アウトドア プロジェクトバッグ Col.ピンク AC-071
¥ 8119
チューリップ アウトドア プロジェクトバッグ Col.イエロー AC-072
¥ 8119
チューリップ アウトドア プロジェクトバッグ Col.ネイビー AC-070
¥ 8119
チューリップ アウトドア プロジェクトバッグ Col.ピンク AC-071
¥ 8119
チューリップ アウトドア プロジェクトバッグ Col.イエロー AC-072
¥ 8119
チューリップ アウトドア プロジェクトバッグ Col.ネイビー AC-070
¥ 8119
チューリップ アウトドア プロジェクトバッグ Col.ネイビー AC-070
¥ 8119
チューリップ アウトドア プロジェクトバッグ Col.ピンク AC-071
¥ 8119
チューリップ アウトドア プロジェクトバッグ Col.イエロー AC-072
¥ 8119
チューリップ アウトドア プロジェクトバッグ Col.ピンク AC-071
¥ 8119
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¥ 8119
チューリップ アウトドア プロジェクトバッグ Col.ネイビー AC-070
¥ 8119
チューリップ アウトドア プロジェクトバッグ Col.ネイビー AC-070
¥ 8119
チューリップ アウトドア プロジェクトバッグ Col.ピンク AC-071
¥ 8119
落札価格8119円
593 入札履歴
終了
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