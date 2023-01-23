『Kahler ケーラー オマジオ フラワーベース ミニ パール 3個セット H:8cm 16053【2024年最新】 』はヤフオクでから03月22日 22時 41分に出品され03月22日 22時 41分に終了予定です。即決価格は8,119円に設定されています。現在294件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Kahler ケーラー オマジオ フラワーベース ミニ パール 3個セット H:8cm 16053



【商品説明】

・【カラー】パール

・【サイズ】Φ 5.5 x H 8.5cm

・【原産国】中国

・【素 材】陶器



【サイズ】

高さ : 6.60 cm

横幅 : 8.80 cm

奥行 : 17.60 cm

重量 : 340.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。