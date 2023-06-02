『Paul Jackson - Black Octopus - Clear Vinyl LP レコード 輸入盤【お歳暮】』はヤフオクでから03月29日 18時 09分に出品され03月29日 18時 09分に終了予定です。即決価格は8,119円に設定されています。現在218件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
タイトル: Black Octopus - Clear Vinyl
アーティスト: Paul Jackson
現地発売日: 2023/06/02
レーベル: Tidal Waves
その他スペック:
クリアヴァイナル仕様/輸入:カナダ
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落札価格8119円
218 入札履歴
終了
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