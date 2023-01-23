『インテリアファクトリー ダイニングラグ 182cm×182cm 拭ける 抗菌 防カビ 撥水 防炎 ラグ マット クッションフロア ビニールカ【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月28日 23時 38分に出品され04月28日 23時 38分に終了予定です。即決価格は8,119円に設定されています。現在665件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

インテリアファクトリー ダイニングラグ 182cm×182cm 拭ける 抗菌 防カビ 撥水 防炎 ラグ マット クッションフロア ビニールカ



【商品説明】

・【サイズ】約182cm×約182cm 【全厚】約1.8mm

・【機能】はっ水加工、防炎加工、抗菌加工、防カビ加工

・【生産国】日本(国産)

・【素材】(表)塩化ビニル (裏)塩ビ発泡層ガラス基材 (縁)ポリエステル 100%

・【縁(ふち)】テープロック加工、角丸仕上げ



【サイズ】

高さ :

横幅 :

奥行 :

重量 :

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。