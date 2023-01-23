『インテリアファクトリー ダイニングラグ 182cm×182cm 拭ける 抗菌 防カビ 撥水 防炎 ラグ マット クッションフロア ビニールカ【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月28日 23時 38分に出品され04月28日 23時 38分に終了予定です。即決価格は8,119円に設定されています。現在665件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
インテリアファクトリー ダイニングラグ 182cm×182cm 拭ける 抗菌 防カビ 撥水 防炎 ラグ マット クッションフロア ビニールカ
【商品説明】
・【サイズ】約182cm×約182cm 【全厚】約1.8mm
・【機能】はっ水加工、防炎加工、抗菌加工、防カビ加工
・【生産国】日本(国産)
・【素材】(表)塩化ビニル (裏)塩ビ発泡層ガラス基材 (縁)ポリエステル 100%
・【縁(ふち)】テープロック加工、角丸仕上げ
【サイズ】
高さ :
横幅 :
奥行 :
重量 :
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8119円
665 入札履歴
終了
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