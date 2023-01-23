『キャプテンスタッグ クイックサンシェルター200UV(ブラック) M-3139【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月09日 02時 10分に出品され03月09日 02時 10分に終了予定です。即決価格は8,119円に設定されています。現在783件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
キャプテンスタッグ クイックサンシェルター200UV(ブラック) M-3139
【商品説明】
・キャプテンスタッグ(CAPTAIN STAG) クイックサンシェルター200UV ブラック[1-2人用] M-3139
・サイズ:(約)組立てサイズ/200×200×130cm、収納サイズ/75×14×15cm
・付属品:ペグ4本、砂袋4枚、ペグ収納袋1枚、キャリバック1枚
・材料:ウォール/ポリエステル70D(PU防水)、グランドシート/ポリエステル150D(PU1，000mm)、ポール/グラスファイバー7.9mm
・重量:(約)2.4kg
【サイズ】
高さ : 12.40 cm
横幅 : 12.60 cm
奥行 : 73.80 cm
重量 : 2.70 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8119円
783 入札履歴
終了
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