『マキャベリック ウエストバッグ TRUCKS MONOCULAR WAIST BAG 312010306 ブラック【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月13日 11時 27分に出品され04月13日 11時 27分に終了予定です。即決価格は8,119円に設定されています。現在970件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
マキャベリック ウエストバッグ TRUCKS MONOCULAR WAIST BAG 312010306 ブラック
【商品説明】
・ソール素材または裏地: ポリエステル
・タテ13cmxヨコ35cmxマチ8cm
・ポケットの数:4(外側2/内側2)
・収納可能サイズ: 10L以下
・留め具の種類: ファスナー
・表地: ポリエステル
・重量:160g
【サイズ】
高さ : 5.20 cm
横幅 : 12.60 cm
奥行 : 36.80 cm
重量 : 200.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8119円
970 入札履歴
終了
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