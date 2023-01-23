『マキャベリック ウエストバッグ TRUCKS MONOCULAR WAIST BAG 312010306 ブラック【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月13日 11時 27分に出品され04月13日 11時 27分に終了予定です。即決価格は8,119円に設定されています。現在970件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

マキャベリック ウエストバッグ TRUCKS MONOCULAR WAIST BAG 312010306 ブラック



【商品説明】

・ソール素材または裏地: ポリエステル

・タテ13cmxヨコ35cmxマチ8cm

・ポケットの数:4(外側2/内側2)

・収納可能サイズ: 10L以下

・留め具の種類: ファスナー

・表地: ポリエステル

・重量:160g



【サイズ】

高さ : 5.20 cm

横幅 : 12.60 cm

奥行 : 36.80 cm

重量 : 200.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。