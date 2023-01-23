『パーゴワークス PaaGo works ラッシュ３エアー RP001 ミッドナイト【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月05日 13時 41分に出品され04月05日 13時 41分に終了予定です。即決価格は8,119円に設定されています。現在42件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

パーゴワークス PaaGo works ラッシュ３エアー RP001 ミッドナイト



【商品説明】

・【カラー】ミッドナイト、スカイグレー

・【サイズ】300×180×80mm

・【容量】3リットル

・【素材】ストレッチメッシュ

・【重量】115g

・収納可能サイズ: 20L以下

・留め具の種類: ファスナー

・表地: メッシュ



【サイズ】

高さ : 3.00 cm

横幅 : 18.40 cm

奥行 : 31.60 cm

重量 : 160.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。