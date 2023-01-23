『ADA3700BNBOX CPU/アクセラレータ【2024年最新】 』はヤフオクでから04月10日 15時 01分に出品され04月10日 15時 01分に終了予定です。即決価格は8,119円に設定されています。現在378件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ADA3700BNBOX CPU/アクセラレータ



【商品説明】

・形状：ソケット939



【サイズ】

高さ : 7.20 cm

横幅 : 14.80 cm

奥行 : 19.60 cm

重量 : 560.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。