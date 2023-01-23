『Seagate 3.5inch HDD 1TB SATA6.0Gb/s 7200回転 512セクターモデル ST31000524AS【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月14日 17時 28分に出品され04月14日 17時 28分に終了予定です。即決価格は8,119円に設定されています。現在404件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Seagate 3.5inch HDD 1TB SATA6.0Gb/s 7200回転 512セクターモデル ST31000524AS



【商品説明】

・インターフェース : SerialATA 6.0Gb/s

・メーカー型番 :ST31000524AS

・回転数 : 7200rpm

・容量 :1TB



【サイズ】

高さ : 4.06 cm

横幅 : 17.27 cm

奥行 : 23.88 cm

重量 : 640.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。