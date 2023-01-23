『3Dプリンターで成形されたEPZ S350T・IPX7完全防水・リモコン・マイク対応 ・本体11時間再生・ 片耳4.6g・インナーイヤー型完【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月22日 15時 24分に出品され03月22日 15時 24分に終了予定です。即決価格は8,119円に設定されています。現在716件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
3Dプリンターで成形されたEPZ S350T・IPX7完全防水・リモコン・マイク対応 ・本体11時間再生・ 片耳4.6g・インナーイヤー型完
【商品説明】
・Bluetooth Power Class 1(BLUETOOTH通信使用可能距離:20ｍ)
・True Wireless Mirroring テクノロジー
・イヤホンタイプ:カナル型
・クアルコムの新技術APTX+ADAPTIVE
・ドライバーユニット:6mmチタンメッキコンポジットダイヤフラムムービングコイルユニット
・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：
・ワイヤレス・接続端子:Bluetooth 5.2
・感度:100±1db
【サイズ】
高さ : 5.90 cm
横幅 : 13.20 cm
奥行 : 18.90 cm
重量 : 360.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8119円
716 入札履歴
終了
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