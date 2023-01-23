『マックス(MAX) 園芸用誘引結束機 HT-RS 本体: 奥行3.5cm 本体: 高さ14.0cm 本体: 幅353cm【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月22日 19時 35分に出品され04月22日 19時 35分に終了予定です。即決価格は8,119円に設定されています。現在65件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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製造国:日本"

"メーカー商品コード：HT90066"

"商品の用途:園芸用の誘引結束機"

"結束範囲:最大直径24mm