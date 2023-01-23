『【新着期間限定価格「100位獲得」1000円オフ】ペットカート 分離式 折りたたみ式 取り外し可能 小型犬 中型犬 猫 犬 コーキ 4輪 ペット 介護用 お出かけ【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月26日 23時 20分に出品され03月26日 23時 20分に終了予定です。即決価格は8,119円に設定されています。現在164件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品情報】
・商品名：軽量ペットカート
・生地:オックスフォード布、高強度通気ネット
・カラー：ブルー/ピンク/グレー/ブラック
・展開サイズ:45 x65x98cm
・バスケットサイズ:56*30CM(取り外し可能です)
・耐荷重:20kg
・対象ペット:犬・猫共通
・ご注意
01.寸法は手動測定であり、誤差がある可能性があります。
02.ディスプレイによっては色収差がある可能性があり、具体的な色は実物を中心にしています。
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落札価格8119円
164 入札履歴
終了
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